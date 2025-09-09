Risque d’incendie et casse moteur : Stellantis rappelle des centaines de milliers de véhicules en 2025

4.9/5 - (56 votes)

Le constructeur automobile Stellantis attire à nouveau l’attention avec une campagne de rappel massive qui touche plusieurs centaines de milliers de véhicules en France et en Europe. Ce rappel vise spécifiquement les modèles équipés des moteurs 1.2 PureTech turbo ainsi que du diesel 1.5 BlueHDi. Les propriétaires de Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat et d’autres marques du groupe se demandent si leur voiture fait partie des voitures concernées, tandis que les questions sur la sécurité routière se multiplient.

Rappel massif Stellantis 2025 : moteurs PureTech et BlueHDi sous surveillance 238 000 véhicules rappelés en Europe : Stellantis lance une campagne de rappel d’urgence sur les moteurs 1.2 PureTech et 1.5 BlueHDi en raison de risques mécaniques graves. Modèles concernés : Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat… : Des séries populaires comme la 208, C3, DS3 ou Corsa sont impactées par des défauts moteurs détectés sur les productions 2023 à 2025. Risque de fuite de carburant : Sur les blocs PureTech, un défaut d’assemblage du circuit d’alimentation peut entraîner une fuite dangereuse avec risque potentiel d’incendie. ⛓️ Défaut de chaîne sur moteur BlueHDi : La distribution du moteur diesel 1.5 peut casser prématurément, nécessitant une inspection urgente en atelier agréé Stellantis. Notification officielle + prise en charge gratuite : Les conducteurs reçoivent un courrier/email avec instructions ; diagnostic, réparations et pièces sont intégralement pris en charge.

Pourquoi Stellantis procède-t-il à un rappel massif de ses véhicules équipés de moteurs PureTech ?

En 2025, Stellantis a déclenché une vaste opération de rappel véhicules qui concerne principalement le moteur trois cylindres turbo essence 1.2 PureTech Gen‑3, successeur de la première génération PureTech. Cette décision fait suite à la détection de défauts mécaniques sur certains lots de production. Parmi les problèmes mis en avant, on retrouve notamment une fuite de carburant jugée particulièrement dangereuse. Ce défaut peut, dans des situations extrêmes, provoquer un risque d’incendie.

Face à cette situation, le constructeur a agi rapidement. Environ 238 000 véhicules sont concernés en France et en Europe. Stellantis a informé publiquement ses clients et a mis en place un dispositif de contrôle et de réparation via son réseau après-vente pour garantir la sécurité de tous les usagers.

Quels sont les modèles et les marques du groupe Stellantis touchés par cette campagne de rappel ?

La campagne de rappel Stellantis s’étend à la plupart des grandes marques du groupe. Sont concernés des modèles Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, mais aussi Jeep ou d’autres partenaires européens. Il s’agit essentiellement de véhicules produits entre 2023 et 2025 dans les différentes usines européennes du groupe.

Peugeot : séries 208, 2008, 308 et 3008

: séries 208, 2008, 308 et 3008 Citroën : C3, C4 et autres modèles urbains équipés des moteurs incriminés

: C3, C4 et autres modèles urbains équipés des moteurs incriminés Opel : gammes Corsa et Crossland

: gammes Corsa et Crossland DS Automobiles : modèles DS3 et DS7

: modèles DS3 et DS7 Fiat : Tipo et 500X

: Tipo et 500X Divers véhicules utilitaires légers partageant les mêmes blocs moteurs

Tous les clients identifiés comme possesseurs d’un modèle sous alerte recevront prochainement une notification officielle précisant la marche à suivre. Le réseau technique de Stellantis est mobilisé pour assurer une prise en charge rapide et gratuite des contrôles et réparations nécessaires.

Quelles sont les pannes mécaniques détectées sur les moteurs PureTech et BlueHDi ?

Fuite de carburant sur les moteurs 1.2 PureTech

Le principal problème identifié provient du circuit d’alimentation en carburant. Une faiblesse dans certains assemblages entraîne une fuite de carburant, augmentant significativement le risque d’incendie lors de l’utilisation normale du véhicule. Des tests réalisés sur différents exemplaires ont confirmé l’existence de ce défaut moteur sur plusieurs lots.

Pour résoudre ce souci, les équipes techniques Stellantis vérifient chaque véhicule répertorié et remplacent systématiquement le composant défectueux si nécessaire. Les consignes adressées aux concessionnaires rappellent l’urgence de procéder à ces interventions sans délai.

Défaut de chaîne sur le moteur diesel 1.5 BlueHDi

En parallèle, un défaut mécanique concernant la chaîne de distribution du moteur diesel 1.5 BlueHDi a conduit à des convocations supplémentaires en atelier. Ce dysfonctionnement, pouvant entraîner une casse moteur prématurée, a été constaté sur des véhicules livrés entre mi-2023 et 2025. Une inspection approfondie est donc indispensable pour prévenir toute aggravation.

L’intervention recommandée consiste à contrôler l’état de la chaîne de distribution puis, selon le diagnostic, à procéder à un remplacement préventif. Les experts mandatés considèrent qu’une action rapide permet de limiter l’impact financier et les désagréments pour les utilisateurs.

Pour rassurer les conducteurs et garantir un suivi optimal, Stellantis met en place un dispositif structuré basé sur l’identification centralisée des numéros de série. Chaque propriétaire reçoit un courrier personnalisé ou une notification électronique expliquant les étapes à suivre. Dès réception, il est recommandé de prendre rendez-vous auprès du réseau agréé afin qu’un technicien effectue les contrôles nécessaires.

Étape Description Notification client Information officielle envoyée par Stellantis (courrier/email) Prise de rendez-vous Contact avec le réseau pour fixer une date d’examen du véhicule Contrôle mécanique Inspection complète et vérification des pièces mentionnées Intervention gratuite Remplacement ou réparation immédiate en cas d’anomalie constatée Validation finale Remise du véhicule au client avec attestation des opérations réalisées

L’ensemble des frais liés au rappel – main-d’œuvre et pièces détachées – est pris en charge par Stellantis. L’objectif affiché est de minimiser les désagréments pour les automobilistes tout en assurant la conformité réglementaire et la sécurité routière.

Quelles précautions prendre pour les propriétaires de voitures concernées ?

Dans ce contexte de rappels successifs, quelques recommandations pratiques s’imposent pour les personnes potentiellement concernées. Première étape : vérifier le numéro de série du véhicule (VIN) via le site officiel du constructeur ou l’assistance téléphonique dédiée. Il est vivement conseillé de ne pas ignorer la convocation reçue ni de repousser la visite en atelier, même si la voiture semble fonctionner normalement.

Consulter régulièrement les informations communiquées par la marque

les informations communiquées par la marque Faire appel uniquement à des réparateurs agréés pour préserver la garantie

pour préserver la garantie Surveiller tout signe inhabituel au niveau du moteur (bruits, perte de puissance, voyant allumé)

(bruits, perte de puissance, voyant allumé) En cas d’anomalie manifeste, immobiliser immédiatement le véhicule jusqu’à l’inspection

De nombreux propriétaires préfèrent également se rendre directement chez leur concessionnaire habituel pour obtenir davantage de renseignements ou demander une vérification anticipée. Cette démarche vise à renforcer la tranquillité d’esprit quant à l’état réel du véhicule et à éviter tout incident technique supplémentaire non détecté.

Sources