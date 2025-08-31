Google et l’expérience « Bad UX » : quand les résultats de recherche affichent un mauvais design

5/5 - (56 votes)

En août 2025, Google a créé la surprise en détournant ses propres normes de design à travers une expérience inattendue. En saisissant les mots « bad ux » dans le moteur de recherche, les internautes découvrent une page d’apparence chaotique, destinée à illustrer ce que pourrait être une mauvaise expérience utilisateur. Derrière cette initiative, se cache bien plus qu’une simple blague : une réflexion sur la place du design et de l’humour de designer dans la technologie.

Qu’est-ce que l’“easter egg” “Bad UX” apparu sur Google ?

Le terme bad UX fait référence à une expérience utilisateur négative ou inadéquate. L’expression est largement utilisée parmi les designers ou développeurs qui s’attardent sur les questions d’ergonomie et d’accessibilité web. Depuis début août 2025, Google propose un clin d’œil déstabilisant à tous ceux qui tapent ces deux mots dans son champ de recherche.

Un affichage aux antipodes des standards du géant américain apparaît alors à l’écran. Les polices changent brusquement, notamment avec l’apparition de Comic Sans MS – bien connue pour sa réputation controversée auprès des professionnels du graphisme et du web. Cette transformation volontaire vise à susciter la surprise et à pointer du doigt les erreurs typiquement associées à une interface utilisateur mal conçue ou à un mauvais design.

Lorsqu’un internaute effectue une recherche bad ux sur Google, il observe immédiatement une rupture avec l’interface habituelle. Outre l’utilisation de polices inadaptées, la mise en page change sensiblement. Les marges semblent incohérentes et certains éléments sont désalignés. La page peut paraître brouillonne, rendant la lecture moins agréable et accentuant la navigation confuse.

Certains boutons semblent déplacés ou trop proches les uns des autres, ce qui complique la navigation. D’autres aspects incluent des couleurs inadaptées ou des contrastes faibles, allant à l’encontre des recommandations sur l’accessibilité. Ce choix graphique met en lumière tout ce qu’il ne faut pas faire en matière de design d’interfaces et d’ergonomie.

Les réactions de la communauté professionnelle et du grand public

Ce changement soudain n’a pas tardé à être remarqué par les utilisateurs réguliers ainsi que par les spécialistes du secteur. De nombreux messages ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, soulignant le caractère humoristique du geste. Pour les connaisseurs, l’intégration de Comic Sans MS a été identifiée comme une référence évidente à l’expérience du mauvais goût et à la caricature du mauvais design.

Sur Reddit ou Twitter, les échanges dévoilent à la fois la perplexité de certains et l’amusement des initiés. Si l’objectif était de surprendre, le pari semble réussi. Il s’agit aussi d’un moyen de réunir autour d’un même événement designers, développeurs et simples curieux, tout en engageant la discussion sur ce qui rend une interface agréable ou non.

Quels enseignements peut-on tirer de ce type d’initiative ?

Mettre volontairement en avant une mauvaise expérience utilisateur invite à réexaminer ce qui différencie un design efficace d’une interface ratée. L’expérience conçue par Google sert ici d’exemple concret pour sensibiliser au respect des normes ergonomiques et rappeler certaines bases essentielles :

L’importance du choix typographique

Le rôle central de la cohérence des espaces et des alignements

La clarté des éléments interactifs

La nécessité d’un contraste adapté pour faciliter la lecture

Ces principes apparaissent, par effet miroir, mis à mal dès lors que le design devient volontairement déroutant. Cet easter egg opère donc comme une démonstration inversée des bonnes pratiques recommandées en ergonomie et en design d’interfaces.

L’humour employé par Google contribue à ouvrir le dialogue entre experts et novices, tout en créant un événement fédérateur. Voir le moteur de recherche le plus utilisé au monde adopter, le temps d’une requête, ce genre de pirouette graphique, donne également une image de proximité rarement cultivée par les grandes entreprises du digital.

Cette démarche offre aux designers un prétexte idéal pour discuter de façon concrète avec leurs interlocuteurs, clients ou gestionnaires de projet, sur l’importance de détails souvent jugés secondaires. Par-delà l’effet de surprise, beaucoup y voient un outil pédagogique destiné à promouvoir les standards du métier et à illustrer les risques liés à un mauvais design.

Pourquoi Google multiplie-t-il ces “easter eggs” autour de la recherche ?

Depuis plusieurs années, Google intègre régulièrement des petites surprises, visibles uniquement à ceux qui savent quoi rechercher. Ces easter eggs jouent un double rôle : divertir une partie du public tout en envoyant des messages subtils à certains groupes de professionnels. Cette stratégie distingue le moteur de ses concurrents directs et montre sa maîtrise de l’autodérision face à des sujets sérieux comme l’ergonomie ou la mauvaise expérience utilisateur.

Pour Google, innover ne signifie pas seulement améliorer ses algorithmes. Il s’agit aussi de cultiver une culture autour du produit, capable de fidéliser ses adeptes grâce à de petits événements éphémères et marquants. Le détournement graphique de “bad ux” renforce encore cette dimension participative, là où la majorité des outils numériques restent centrés sur la performance pure.

Exemples de modifications observées lors de la recherche « bad ux »

De nombreux internautes ont recensé différentes variantes de la page lorsqu’ils tapent “bad ux”. Au fil des jours, certains ajustements ont parfois été apportés, ajoutant de nouveaux défauts volontaires ou modifiant l’ordre d’affichage. Tous ces changements mettent en avant les problèmes classiques de navigation confuse, de problèmes d’accessibilité ou de mauvais design.

Défaut aperçu Description Police Comic Sans MS Polices caractérisées par une apparence enfantine et informelle, loin des standards professionnels du design d’interfaces. Mise en page désorganisée Alignements aléatoires et espacements incohérents qui perturbent la lecture et nuisent à l’ergonomie. Cohérence des couleurs remise en cause Contrastes trop faibles ou associations discutables de teintes accentuant l’inconfort visuel lié à une mauvaise expérience utilisateur. Boutons mal placés Zones interactives difficilement détectables ou impossibles à différencier facilement, augmentant la confusion de navigation. Éléments superposés Parties du texte ou images chevauchées, compliquant le repérage rapide des informations utiles et révélant des problèmes d’accessibilité.

Chaque élément pointe vers une réalité : le design d’un site internet ne repose jamais uniquement sur la technologie, mais aussi sur des choix très précis en termes de convivialité et d’utilisabilité. Une bonne expérience utilisateur est indissociable d’un design réfléchi et accessible à tous.

Sources