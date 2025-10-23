CAF Urbos : une nouvelle génération de tramways s’impose en France

Sommaire
- Le contrat majeur de Grenoble pour les rames CAF Urbos
- Des tramways Urbos assemblés localement : l’usine de Bagnères-de-Bigorre au cœur du projet
- L’essor de la gamme Urbos sur le territoire français
- Les caractéristiques techniques et atouts du tramway Urbos
- Questions essentielles sur les tramways CAF Urbos en France
- Quels avantages apportent les nouvelles rames Urbos aux réseaux comme Grenoble ?
- Où sont fabriquées les rames Urbos destinées à la France ?
- Combien de villes françaises ont choisi le tramway Urbos de CAF récemment ?
- Quelles innovations techniques distingue la gamme Urbos de CAF ?
- Sources
Le constructeur espagnol CAF confirme sa présence remarquée sur le marché français avec sa gamme de tramways Urbos. Plusieurs métropoles viennent de sélectionner ces rames innovantes pour renforcer ou renouveler leur parc, notamment Grenoble et Tours. Ce choix technique marque un tournant pour la mobilité urbaine dans l’Hexagone, tandis que la fabrication locale gagne aussi du terrain. Que recouvrent ces nouveaux contrats et comment la solution Urbos s’intègre-t-elle dans le paysage ferroviaire national ? Décryptage de ce sujet d’actualité.
Le contrat majeur de Grenoble pour les rames CAF Urbos
La région grenobloise fait figure de modèle avec l’annonce d’une importante commande auprès du constructeur CAF. Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) a confirmé début juillet 2025 son intention de remplacer les matériels roulants actuellement en service. Trente-huit nouvelles rames Urbos viendront ainsi équiper le réseau à partir de 2028, avec une option qui pourrait porter ce nombre jusqu’à quarante-sept véhicules.
Cet investissement se veut résolument orienté vers l’amélioration du confort et de l’accessibilité pour tous. Les rames CAF Urbos proposeront en effet des aménagements repensés pour répondre aux besoins de l’ensemble des usagers. Cette initiative vise également à garantir la qualité de service sur un réseau fréquenté chaque jour par un public diversifié. En misant sur la modernité du matériel, la métropole grenobloise s’inscrit dans la continuité de ses ambitions en matière de transport collectif.
Des tramways Urbos assemblés localement : l’usine de Bagnères-de-Bigorre au cœur du projet
Au-delà de la dimension européenne du constructeur CAF, le chantier grenoblois met en lumière un site industriel stratégique : celui de CAF à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). La fabrication des rames destinées à Grenoble sera assurée dans cette usine située au pied des Pyrénées.
Le site bagnérais occupe déjà une place essentielle dans le secteur grâce à son implication dans d’autres marchés français, tels que Montpellier, Marseille, Tours et même Rome. Ces dernières années, il concentre une expertise grandissante en matière d’assemblage de tramways modernes, ce qui contribue à dynamiser l’industrie ferroviaire locale et à soutenir l’emploi qualifié.
L’essor de la gamme Urbos sur le territoire français
Outre Grenoble, d’autres collectivités françaises font confiance à la technologie CAF Urbos. L’exemple tourangeau illustre cet engouement grandissant : la métropole de Tours a également sélectionné 19 rames afin de développer une ligne supplémentaire et de compléter son réseau existant.
Les projets menés à Montpellier et Marseille témoignent eux aussi de cette dynamique de renouvellement de flotte, favorable à la circulation de trains silencieux, spacieux et adaptés aux exigences d’un transport urbain moderne. Grâce à cette stratégie commerciale, CAF multiplie ainsi les partenariats sur le marché hexagonal, confirmant sa position parmi les principaux fournisseurs européens de solutions de mobilité électrique urbaine.
- Grenoble : 38 rames commandées, avec une option pour 9 supplémentaires
- Tours : 19 rames prévues pour développer une nouvelle ligne
- Montpellier et Marseille : précédentes commandes déjà honorées sur site français
Les caractéristiques techniques et atouts du tramway Urbos
La gamme Urbos développée par CAF propose plusieurs configurations adaptées à la diversité des réseaux urbains. Chaque rame bénéficie d’un plancher bas intégral, garantissant ainsi une accessibilité optimale, notamment pour les personnes à mobilité réduite. L’aménagement intérieur privilégie l’espace, le design contemporain et la convivialité pour offrir des déplacements sereins.
L’efficacité énergétique, l’usage de matériaux recyclables et la souplesse d’intégration urbaine sont autant de points forts soulignés lors des appels d’offres gagnés par CAF. La modularité des véhicules permet également de répondre aux contraintes spécifiques de chaque ville, tant sur la longueur des rames que sur la largeur ou le système d’alimentation choisi.
|Ville
|Nombre de rames Urbos
|Date prévue de mise en service
|Grenoble
|38 (+9 en option)
|À partir de 2028
|Tours
|19
|Date non précisée
|Montpellier, Marseille
|Diverses commandes récentes
|En cours/achevé
Questions essentielles sur les tramways CAF Urbos en France
Quels avantages apportent les nouvelles rames Urbos aux réseaux comme Grenoble ?
- Accessibilité renforcée
- Capacité accrue et meilleure fluidité
- Efficacité énergétique optimisée
Où sont fabriquées les rames Urbos destinées à la France ?
|Ville cliente
|Site d’assemblage principal
|Grenoble
|Bagnères-de-Bigorre
|Tours
|Bagnères-de-Bigorre
Combien de villes françaises ont choisi le tramway Urbos de CAF récemment ?
- Grenoble : 38 rames (option +9)
- Tours : 19 rames
- Marseille : commandes antérieures réalisées
- Montpellier : commandes finalisées
Quelles innovations techniques distingue la gamme Urbos de CAF ?
- Planchers bas continus
- Modularité des configurations
- Faible impact environnemental
