CAF Urbos : une nouvelle génération de tramways s’impose en France

Le constructeur espagnol CAF confirme sa présence remarquée sur le marché français avec sa gamme de tramways Urbos. Plusieurs métropoles viennent de sélectionner ces rames innovantes pour renforcer ou renouveler leur parc, notamment Grenoble et Tours. Ce choix technique marque un tournant pour la mobilité urbaine dans l’Hexagone, tandis que la fabrication locale gagne aussi du terrain. Que recouvrent ces nouveaux contrats et comment la solution Urbos s’intègre-t-elle dans le paysage ferroviaire national ? Décryptage de ce sujet d’actualité.

Le contrat majeur de Grenoble pour les rames CAF Urbos

La région grenobloise fait figure de modèle avec l’annonce d’une importante commande auprès du constructeur CAF. Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) a confirmé début juillet 2025 son intention de remplacer les matériels roulants actuellement en service. Trente-huit nouvelles rames Urbos viendront ainsi équiper le réseau à partir de 2028, avec une option qui pourrait porter ce nombre jusqu’à quarante-sept véhicules.

Cet investissement se veut résolument orienté vers l’amélioration du confort et de l’accessibilité pour tous. Les rames CAF Urbos proposeront en effet des aménagements repensés pour répondre aux besoins de l’ensemble des usagers. Cette initiative vise également à garantir la qualité de service sur un réseau fréquenté chaque jour par un public diversifié. En misant sur la modernité du matériel, la métropole grenobloise s’inscrit dans la continuité de ses ambitions en matière de transport collectif.

Des tramways Urbos assemblés localement : l’usine de Bagnères-de-Bigorre au cœur du projet

Au-delà de la dimension européenne du constructeur CAF, le chantier grenoblois met en lumière un site industriel stratégique : celui de CAF à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). La fabrication des rames destinées à Grenoble sera assurée dans cette usine située au pied des Pyrénées.

Le site bagnérais occupe déjà une place essentielle dans le secteur grâce à son implication dans d’autres marchés français, tels que Montpellier, Marseille, Tours et même Rome. Ces dernières années, il concentre une expertise grandissante en matière d’assemblage de tramways modernes, ce qui contribue à dynamiser l’industrie ferroviaire locale et à soutenir l’emploi qualifié.

L’essor de la gamme Urbos sur le territoire français

Outre Grenoble, d’autres collectivités françaises font confiance à la technologie CAF Urbos. L’exemple tourangeau illustre cet engouement grandissant : la métropole de Tours a également sélectionné 19 rames afin de développer une ligne supplémentaire et de compléter son réseau existant.

Les projets menés à Montpellier et Marseille témoignent eux aussi de cette dynamique de renouvellement de flotte, favorable à la circulation de trains silencieux, spacieux et adaptés aux exigences d’un transport urbain moderne. Grâce à cette stratégie commerciale, CAF multiplie ainsi les partenariats sur le marché hexagonal, confirmant sa position parmi les principaux fournisseurs européens de solutions de mobilité électrique urbaine.

Grenoble : 38 rames commandées, avec une option pour 9 supplémentaires

Les caractéristiques techniques et atouts du tramway Urbos

La gamme Urbos développée par CAF propose plusieurs configurations adaptées à la diversité des réseaux urbains. Chaque rame bénéficie d’un plancher bas intégral, garantissant ainsi une accessibilité optimale, notamment pour les personnes à mobilité réduite. L’aménagement intérieur privilégie l’espace, le design contemporain et la convivialité pour offrir des déplacements sereins.

L’efficacité énergétique, l’usage de matériaux recyclables et la souplesse d’intégration urbaine sont autant de points forts soulignés lors des appels d’offres gagnés par CAF. La modularité des véhicules permet également de répondre aux contraintes spécifiques de chaque ville, tant sur la longueur des rames que sur la largeur ou le système d’alimentation choisi.

Ville Nombre de rames Urbos Date prévue de mise en service Grenoble 38 (+9 en option) À partir de 2028 Tours 19 Date non précisée Montpellier, Marseille Diverses commandes récentes En cours/achevé

