Stellantis rappelle massivement ses moteurs PureTech en Europe : États des lieux et véhicules concernés

La rentrée 2025 s’ouvre sur une nouvelle particulièrement marquante pour le secteur automobile européen : Stellantis lance une vaste campagne de rappel constructeur concernant ses moteurs PureTech. Cette initiative touche plusieurs centaines de milliers de véhicules produits entre 2023 et 2025, dans la majorité des pays européens, dont la France. Plusieurs marques du groupe sont concernées, alors que la fiabilité du moteur trois cylindres 1,2 turbo essence fait l’objet d’une attention accrue depuis plusieurs années.

Pourquoi Stellantis procède-t-il à un rappel massif de ses moteurs PureTech ?

Les rappels automobiles répondent généralement à des problèmes techniques susceptibles d’affecter la sécurité ou la durabilité des véhicules. Avec ce nouveau rappel, Stellantis vise à prévenir les risques associés au moteur PureTech, notamment sur les versions récentes équipées du 1,2 turbo Gen-3. Le constructeur n’en est pas à son premier rappel sur cette motorisation, mais l’ampleur de la démarche suscite de nombreuses interrogations parmi les automobilistes européens.

Le moteur PureTech 1,2 litre essence équipe de nombreux modèles à succès de différentes marques du groupe, comme Peugeot, Citroën, Opel et DS. La volonté de rappeler autant de véhicules s’explique par la nécessité de corriger des dysfonctionnements moteur pouvant entraîner des pannes, une consommation excessive d’huile ou encore des soucis de chaînes de distribution prématurés. Les rappels précédents ont démontré l’importance d’interventions rapides pour maintenir la confiance des clients et éviter des réparations onéreuses par la suite.

Quels modèles et marques sont concernés par ce rappel ?

La campagne actuelle lancée par Stellantis concerne environ 238 000 véhicules rien qu’en France, selon les chiffres annoncés pour 2025. À l’échelle européenne, ce nombre dépasse largement les 200 000 unités rappelées. Huit marques majeures, toutes rattachées au groupe Stellantis, figurent parmi les constructeurs impliqués. Parmi elles se trouvent certaines des enseignes françaises et européennes les plus populaires.

Divers modèles sortis des usines du groupe entre 2023 et 2025 doivent être inspectés en concession. Un tableau permet de mieux visualiser la situation :

Marque Modèles affectés Période de production Peugeot 208, 308, 2008, 3008 2023-2025 Citroën C3, C4, C5 Aircross 2023-2025 Opel Corsa, Mokka 2023-2025 DS Automobiles DS 3 Crossback, DS 7 2023-2025 Autres (Fiat, Jeep…) 500X, Compass… 2023-2025

Cette diversité de modèles met en lumière la place centrale du bloc moteur PureTech dans l’offre européenne du groupe Stellantis. De nombreuses citadines, SUV compacts ou crossovers sont ainsi invités à passer par l’atelier, y compris chez Fiat ou Jeep pour certaines déclinaisons spécifiques.

Chaque propriétaire reçoit normalement un courrier officiel ou un e-mail envoyé directement par le constructeur. Ce document précise le numéro de série du véhicule concerné et indique les démarches à suivre. Il reste conseillé de contacter sa concession ou le service après-vente pour toute question supplémentaire.

Les communications officielles fournissent également des informations pratiques sur la durée de l’intervention et la nature exacte des contrôles effectués. Ces mesures permettent de limiter l’immobilisation et de rassurer la clientèle quant à la prise en charge.

Il existe aussi des plateformes où il suffit d’entrer le numéro VIN afin de vérifier si le véhicule figure dans la liste des rappels. Certains sites gouvernementaux ou associations de consommateurs publient régulièrement les rappels majeurs et leurs modalités.

Ce système offre la possibilité aux personnes ayant acquis leur voiture d’occasion ou rénovée de rester informées, même en cas de changement récent de propriétaire.

Quels défauts techniques justifient ce rappel ?

Le moteur PureTech de dernière génération a déjà été signalé pour plusieurs défauts techniques. Les opérations de rappel visent principalement les problèmes liés à la chaîne de distribution, point de mécontentement fréquemment remonté par de nombreux utilisateurs. L’usure précoce de certains composants, causant parfois des bruits suspects ou une perte de puissance, revient également souvent dans les témoignages.

D’autres problèmes observés concernent la lubrification, susceptible de provoquer une surconsommation d’huile. Des anomalies sur les capteurs électroniques ou des vibrations anormales sont également recensées. L’objectif de Stellantis est donc de corriger préventivement ces défauts avant l’apparition d’incidents graves, afin de prolonger la vie du moteur et sécuriser l’expérience utilisateur.

Usure prématurée de la chaîne de distribution

Consommation excessive d’huile

Anomalies électriques ou électroniques

Bruits inhabituels et perte de puissance

Difficultés de démarrage ou calages inexpliqués

Procédure de rappel et prise en charge en atelier

Une fois informé que le véhicule est concerné par le rappel constructeur, le propriétaire doit prendre rendez-vous dans une concession agréée. Les interventions consistent principalement à inspecter le moteur PureTech, remplacer préventivement les pièces sensibles et mettre à jour certains logiciels de gestion électronique.

L’intervention est entièrement gratuite pour le client, tous les frais étant pris en charge par Stellantis. Les délais d’attente peuvent varier selon la marque ou l’affluence en atelier, mais la communication officielle insiste sur une organisation fluide pour éviter toute perturbation majeure à l’automobiliste.

Impact sur la réputation de Stellantis et perspectives à venir

Ce rappel massif intervient dans un contexte délicat pour Stellantis, qui cherche à renforcer la confiance de ses clients après plusieurs campagnes similaires les années précédentes. La répétition des interventions autour du moteur PureTech soulève des défis industriels sur la qualité des composants, tout en mettant sous pression les services après-vente.

L’ensemble de l’industrie observe avec attention la capacité du groupe à gérer la situation sans impacter durablement son image. Les prochaines évolutions technologiques devraient intégrer de nouvelles solutions pour limiter la fréquence des rappels et améliorer la longévité des moteurs thermiques face aux enjeux de transition écologique.

