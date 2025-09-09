Réforme fiscale 2025 : individualisation de l’impôt pour les couples mariés et pacsés

4.9/5 - (45 votes)

En septembre 2025, une transformation majeure concernera la déclaration d’impôt sur le revenu pour des millions de foyers français. Plus concrètement, les couples mariés ou pacsés verront leurs modalités d’imposition évoluer. Cette réforme fiscale cible la gestion du prélèvement à la source : désormais, chaque conjoint sera clairement associé à son propre taux, marquant ainsi la généralisation de l’individualisation de l’impôt.

Réforme fiscale 2025 : l’impôt individualisé devient la règle pour les couples Taux individualisé automatique dès septembre : Chaque conjoint sera désormais prélevé selon ses propres revenus, une avancée vers plus d’équité fiscale dans les foyers mariés ou pacsés. ⚖️ Fin des déséquilibres entre conjoints : L’individualisation corrige les écarts de traitement entre revenus inégaux, renforçant la justice contributive au sein des foyers fiscaux. ️ Déclaration 2024 : case pour garder le taux commun : Les couples peuvent choisir de conserver un taux unique en cochant une case dédiée lors de la déclaration en ligne. Clarté sur les contributions personnelles : La réforme clarifie la part de chacun dans l’impôt sur le revenu, facilitant la gestion financière et les prévisions budgétaires individuelles. Un prélèvement à la source modernisé : Employeurs, caisses de retraite et Pôle emploi appliqueront automatiquement le bon taux pour chaque individu selon ses revenus propres.

Quels changements apporte la réforme fiscale aux couples en 2025 ?

À compter de la rentrée 2025, l’administration fiscale appliquera par défaut un taux individualisé lors du prélèvement à la source pour tous les couples effectuant une déclaration commune. L’objectif est d’ajuster plus justement l’impôt au niveau réel de revenus de chacun, sans créer de disparité liée à une imposition forfaitaire unique.

Jusqu’à présent, sauf demande spécifique, un seul taux commun était appliqué sur les revenus professionnels de chaque conjoint. Ce système pouvait entraîner un déséquilibre, notamment lorsque d’importants écarts de rémunération existaient entre les membres du couple. La réforme fiscale répond donc à ce besoin d’équité fiscale au sein des ménages.

Pourquoi une individualisation automatique de l’impôt ?

L’automatisation de l’individualisation de l’impôt découle de constats établis ces dernières années. Les revenus sont rarement répartis de façon équitable au sein des couples, ce qui entraînait auparavant une charge fiscale pouvant peser davantage sur celui disposant de moins de ressources. Avec la nouvelle réforme, chacun contribue à hauteur réelle de ses propres revenus séparés.

Cette mesure concerne environ dix millions de ménages fiscaux. Elle réduit la nécessité d’une intervention volontaire des contribuables, tout en maintenant une possibilité d’option pour le taux commun pour ceux qui préfèrent l’ancien modèle.

Quelles exceptions ou possibilités de choix subsistent-elles ?

La mise en place du taux individualisé n’est pas totalement rigide. Dès la déclaration de revenus 2024, une case supplémentaire permet aux contribuables qui souhaitent conserver le taux commun de l’indiquer explicitement. Cela garantit que la souplesse reste possible, même avec la nouvelle règle générale.

Il faut retenir que ce changement s’applique uniquement au mode de calcul du taux prélevé, sans affecter la base imposable totale du foyer. Chaque membre pourra, en toute transparence, suivre sa propre situation face à l’impôt.

Nouveau taux individualisé par défaut dès septembre 2025

par défaut dès septembre 2025 Possibilité de choisir le taux commun via une case spécifique dans la déclaration

via une case spécifique dans la déclaration Application pour salaires, pensions, indemnités de chômage …

… Porte principalement sur le prélèvement à la source

Concerne tous les couples mariés et pacsés soumis à une déclaration commune

Quel fonctionnement prévoir pour le prélèvement à la source ?

Avec l’application de la réforme fiscale, chaque conjoint ou partenaire verra son employeur (ou l’organisme versant ses retraites ou allocations) appliquer un taux individualisé correspondant précisément à sa part de revenus. Cela instaure une séparation nette des fiscalités individuelles au sein du foyer.

Dans ce nouveau dispositif, le taux applicable dépend exclusivement des revenus personnels de chacun, indépendamment de ceux de l’autre membre du ménage. Le calcul repose toujours sur la somme globale des ressources du foyer, mais le prélèvement réparti diffère selon les entrées d’argent attribuées à chaque personne.

Changements concrets pour les contribuables concernés

Un salarié percevant un salaire élevé ne subira plus la même retenue qu’un conjoint ayant des revenus moindres, comme cela pouvait être le cas auparavant. Cela offre une meilleure visibilité et facilite l’ajustement budgétaire individuel face aux échéances fiscales mensuelles.

Les personnes concernées constateront cette modification directement sur leur fiche de paie ou leur avis d’imposition. L’information fournie par l’administration, souvent accessible via l’espace personnel en ligne, précise le taux appliqué et détaille la méthode de calcul pour chaque membre du couple.

Modalités pratiques de la déclaration pour 2024-2025

Lors de la prochaine campagne déclarative, la déclaration en ligne intégrera une nouveauté avec l’apparition d’une case dédiée. Il suffira de la cocher pour sélectionner le maintien du taux commun si tel est votre souhait. Dans le cas contraire, aucune action n’est requise pour bénéficier automatiquement du taux individualisé.

Ce mécanisme prévoit également une procédure pour corriger ou signaler une anomalie après la transmission de la déclaration, contribuant à la sécurisation des droits de chaque contribuable et à une adaptation rapide des montants prélevés.

Quels impacts sur les recettes séparées et les couples ?

Une conséquence directe de la nouvelle organisation réside dans la dissociation claire des flux financiers rattachés à chacun. Chaque membre du couple peut mieux comprendre sa contribution effective, ce qui facilite la gestion des revenus distincts. Cette évolution touche particulièrement les ménages présentant des écarts salariaux importants ou exerçant des activités différentes.

Les experts soulignent également que cette individualisation améliore la compréhension du système pour de nombreux couples. Elle permet de visualiser plus facilement son imposition respective, limite la confusion générée par le taux commun et favorise une meilleure anticipation des obligations fiscales pour l’année suivante.

Type de taux Description Situation applicable Taux commun Même taux appliqué à chaque membre du couple Sélection via la case spéciale dans la déclaration Taux individualisé Taux distinct pour chaque conjoint selon ses revenus Appliqué par défaut dès septembre 2025

L’avenir de la fiscalité conjugale sous le prisme des revenus personnels

Avec l’arrivée de la réforme fiscale 2025, la volonté affichée est de concilier équité et modernisation administrative. L’objectif est d’aligner plus justement la contribution de chaque citoyen, qu’il soit marié ou pacsé, sur ses capacités financières réelles.

Ces évolutions devraient rendre les démarches administratives plus simples, limiter les zones d’incertitude révélées par certains cas particuliers, et offrir un dispositif fiscal considéré comme plus lisible. Pour beaucoup de foyers, la déclaration annuelle promet déjà de revêtir un visage renouvelé à partir de septembre 2025.

