Le sort des actifs d’Air Liquide en Russie face aux décisions souveraines et aux tensions géopolitiques

La situation d’Air Liquide en Russie attire l’attention du monde des affaires international. Confrontée à un contexte de tensions géopolitiques et à des décisions politiques nationales fortes, l’entreprise française voit ses actifs placés sous administration externe par les autorités russes. Ce dossier illustre la complexité croissante pour les multinationales opérant sur le marché russe depuis le début du conflit ukrainien.

L’administration extérieure des actifs : une pratique de plus en plus courante

L’annonce du placement des actifs russes d’Air Liquide sous administration externe a été officialisée au début du mois de septembre 2025. Cette mesure n’est pas isolée dans le contexte actuel, mais marque une étape importante dans la gestion temporaire des entreprises étrangères sur le sol russe. Les autorités locales invoquent des arguments de préservation de la souveraineté nationale pour justifier ces interventions.

Les sociétés occidentales, confrontées à cette forme de prise de contrôle par l’État russe, voient leur capacité d’action limitée sur leurs propres biens et installations. Dans certains cas, des représentants nommés par l’État supervisent désormais directement les sites industriels ou commerciaux concernés, contraignant les maisons-mères étrangères à suivre l’évolution de la situation sans intervention directe possible.

Pourquoi les actifs étrangers subissent-ils ce type de contrôle ?

Plusieurs raisons expliquent la multiplication des mesures de contrôle imposées par Moscou sur les actifs détenus par des groupes non-russes, notamment après les sanctions économiques appliquées par l’Union européenne et d’autres partenaires occidentaux. La volonté affichée par les responsables russes est avant tout de conserver la stabilité économique interne tout en évitant toute perturbation importante causée par des départs d’investisseurs étrangers.

Depuis 2022, le gouvernement fédéral russe a recours à un arsenal juridique élargi afin de garantir que les entreprises stratégiques, dont Air Liquide fait partie via ses activités industrielles, restent opérationnelles malgré le gel ou la cessation de participation étrangère. Cette politique vise aussi à dissuader les autres groupes internationaux de se retirer soudainement, un phénomène observé dans l’industrie pétrolière, chimique ou bancaire.

Placement sous administration externe encadré par la législation russe

Tensions géopolitiques et remous dans le secteur industriel

Les développements récents autour des actifs d’Air Liquide reflètent des relations diplomatiques tendues entre la Russie et plusieurs grandes puissances mondiales. Les pressions internationales et les sanctions économiques forment un environnement instable pour les entreprises françaises présentes localement. En conséquence, ces firmes doivent adapter leur stratégie et revoir leurs plans de développement, parfois contre leur gré.

En parallèle, la réorganisation industrielle imposée par Moscou provoque l’émergence de nouveaux acteurs nationaux et régionaux qui bénéficient du retrait partiel ou limitation d’influence des capitaux étrangers. Cela contribue à transformer durablement la structure et l’attractivité du marché russe pour les années à venir.

Quel impact pour Air Liquide ?

Air Liquide possède différents sites en Russie assurant la fourniture de gaz industriel pour des secteurs variés comme la métallurgie, la santé ou l’énergie. Le placement sous administration externe modifie profondément la gouvernance et l’accès aux résultats financiers générés sur place. Même si le groupe conserve légalement la propriété de certains équipements, son pouvoir décisionnel se retrouve transféré à des représentants russes désignés.

Pour l’instant, aucune information ne laisse présager une confiscation totale ni une cession forcée à des acteurs locaux. L’incertitude reste toutefois élevée sur la valorisation future de ces actifs ou sur la possibilité de les rapatrier en cas de normalisation géopolitique.

Quels précédents historiques et quelles perspectives ?

D’autres sociétés majeures européennes et américaines ont connu des scénarios similaires. Ces expériences invitent à surveiller l’évolution du cadre réglementaire russe ainsi que le positionnement de l’Union européenne face à ces pratiques. Plusieurs analystes s’attendent à la poursuite de la politique locale visant à renforcer la mainmise sur les ressources clés et à limiter les sorties massives de capitaux étrangers.

Dans ce climat incertain, certaines firmes se replient partiellement alors que d’autres choisissent un maintien limité de leur présence, privilégiant le dialogue avec les autorités locales pour préserver une chance de retour lorsque le contexte international s’apaisera.

Entreprise concernée Date de la mise sous administration externe Secteur d’activité Conséquence principale Air Liquide septembre 2025 Gaz industriel Perte de contrôle opérationnel TotalEnergies juillet 2023 Energie Arrêt de projets communs Renault mai 2022 Automobile Cession d’actifs à des repreneurs locaux

Décisions souveraines : un cadre mouvant pour les groupes étrangers

Le cas d’Air Liquide en Russie illustre la montée en puissance de décisions qualifiées de souveraines par les autorités russes. Depuis plusieurs mois, ce type d’intervention cible de préférence les entités appartenant à des pays jugés « inamicaux ». Ces mesures visent à protéger les intérêts stratégiques nationaux, souvent au détriment des règles du libre-échange international traditionnellement reconnues.

Les conséquences pour les groupes étrangers vont de la restriction temporaire d’accès à leurs infrastructures jusqu’à l’exclusion durable du marché russe selon la durée de la crise diplomatique. Les juristes consultés suivent de près l’évolution des normes afin d’étudier d’éventuelles voies de recours, mais il subsiste peu d’options rapides dans ce nouveau contexte marqué par l’affirmation régulière de l’indépendance décisionnelle russe.

