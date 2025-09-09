Grève SNCF : deux journées noires prévues les 10 et 18 septembre, quelles perturbations dans les transports et quels conseils pour voyager ?

4.9/5 - (30 votes)

La rentrée de septembre s’annonce sous forte tension sur le réseau ferroviaire en France. Deux arrêts de travail majeurs viennent d’être programmés par plusieurs syndicats à la SNCF, prévoyant des perturbations notables lors des journées du 10 et du 18 septembre 2025. Alors que des dizaines de milliers de voyageurs prévoient de reprendre le chemin du travail ou de l’école, la question des prévisions trafic, de l’impact concret sur la circulation et des meilleures stratégies pour limiter l’effet de ces grèves se pose avec acuité.

Quels secteurs impactés par les grèves du 10 et 18 septembre ?

Les mouvements sociaux annoncés concernent principalement le secteur ferroviaire, mais d’autres modes de transport pourraient aussi subir des répercussions. L’appel à la mobilisation ne se limite pas à un seul syndicat ou à la seule SNCF : certaines organisations invitent également les agents RATP ainsi que ceux de l’aérien à suivre le mouvement, particulièrement lors de la première vague prévue le 10 septembre.

Au sein de la SNCF, toutes les branches sont susceptibles d’être touchées : TGV, Intercités, TER, et trains Transilien en Île-de-France. Certains syndicats annoncent déjà leur intention de prolonger la mobilisation entre les dates clés, ce qui fait craindre une situation compliquée sur toute la semaine et non uniquement sur les deux jours principaux.

Prévisions de trafic pour les journées de grève

De premières estimations dévoilées par la direction de la SNCF et relayées par les plateformes d’information font état d’un trafic fortement réduit. On s’attend à voir circuler environ 30 % des TGV et seulement 25 % des Transiliens pendant les journées de grève.

Pour les TER et autres lignes régionales, la proportion de trains en circulation peut varier selon les régions. Certaines lignes seront totalement interrompues, alors que d’autres n’offriront qu’un service minimal. En Île-de-France, les usagers des lignes reliant les grandes gares et banlieues doivent anticiper des suppression massives de trains. Les prévisions trafic restent susceptibles d’évoluer à l’approche des dates, au gré de la mobilisation réelle et d’éventuels appels supplémentaires à la grève.

Journée du 10 septembre : risque de blocages sur l’ensemble du pays en raison d’appels intersyndicaux.

: risque de blocages sur l’ensemble du pays en raison d’appels intersyndicaux. Journée du 18 septembre : prolongement du mouvement visant spécifiquement la SNCF, avec des perturbations concentrées sur les axes principaux.

: prolongement du mouvement visant spécifiquement la SNCF, avec des sur les axes principaux. Lignes internationales : l’offre devrait rester très restreinte, certains trains étant maintenus pour raisons de continuité de service public mais souvent limités en nombre.

À quoi s’attendre dans les transports hors SNCF ?

Bien que la mobilisation soit centrée sur la SNCF, d’autres réseaux de transports devraient ressentir indirectement l’impact de ces journées noires. À Paris et en Île-de-France, la RATP annonce un suivi variable du mouvement selon les métiers et les lignes. Certaines dessertes suburbaines et métros pourraient fonctionner normalement là où la mobilisation reste faible, tandis que d’importantes perturbations sont redoutées sur certaines lignes de bus et tramways.

Parallèlement, le secteur aérien pourrait connaître quelques tensions, en particulier avec des appels ponctuels au débrayage parmi le personnel au sol dans certains aéroports. Toutefois, aucune annulation massive de vols n’était annoncée au moment des dernières informations mises à disposition. La prudence est toutefois recommandée, car ces données peuvent évoluer en fonction du taux réel de participation.

Quels conseils pour limiter l’impact des perturbations ?

Anticiper ses déplacements et adapter son organisation

Dans ce contexte de grève nationale prévue sur deux dates distinctes, la meilleure stratégie consiste à planifier ses déplacements plusieurs jours en avance. Il est conseillé de vérifier systématiquement les horaires de train la veille ou le matin même sur les sites officiels de la SNCF ou via les applications mobiles dédiées, afin d’avoir une vision claire des trains maintenus ou supprimés.

Pour celles et ceux dont la présence physique n’est pas indispensable, privilégier le télétravail ou le report de rendez-vous professionnels ou administratifs durant ces journées agit comme un moyen efficace d’éviter la cohue et l’incertitude liées aux horaires modifiés.

Choisir des alternatives lorsque c’est possible

Lorsque le déplacement reste nécessaire, explorer les solutions alternatives de mobilité peut sauver de précieuses heures perdues. Parmi les options accessibles figurent :

Covoiturage avec des collègues ou via des plateformes spécialisées ;

avec des collègues ou via des plateformes spécialisées ; Location ponctuelle de véhicules (scooter, voiture, vélo électrique ) ;

) ; Utilisation des cars longue distance , dont certaines compagnies renforcent leur offre les jours de grève ;

, dont certaines compagnies renforcent leur offre les jours de grève ; Transferts intermodaux, avec liaison partielle en vélo ou véhicule individuel jusqu’à une gare desservie.

Il reste recommandé de consulter en amont l’état du trafic routier attendu, car un afflux massif d’automobilistes sur certains axes peut engendrer embouteillages et retards conséquents autour des grandes agglomérations.

Date Taux de trains SNCF annoncés Offre alternative potentielle 10 septembre 2025 Environ 30 % TGV / 25 % Transilien Covoiturage, cars, télétravail, vélo 18 septembre 2025 Similaire ou moindre, selon mobilisation Mêmes solutions + anticipation accrue

Rester informé en temps réel

Les situations de grève évoluent parfois d’heure en heure. Il convient donc de s’informer régulièrement à l’aide des canaux suivants : sites institutionnels de la SNCF, alertes push des applis de transport, radios de l’info trafic régionale, et panneaux dynamiques affichés en gare. Ces outils permettent de détecter rapidement une aggravation inattendue des perturbations ou, au contraire, la reprise partielle du trafic.

Se munir d’une solution de rechange en cas d’annulation de dernière minute, ainsi qu’une marge de sécurité supplémentaire dans le planning, réduit nettement le stress durant ces périodes de tension sociale sur le rail français.

Conséquences attendues pour les voyageurs lors de ces journées noires

Voyager durant ces journées noires sera synonyme de difficultés accrues, principalement la densification des flux passagers sur les rares trains en circulation, l’allongement des temps de trajet et la nécessité, pour beaucoup, de revoir leurs habitudes quotidiennes. Pour les scolaires, salariés et autres usagers réguliers, préparer une attestation employeur ou scolaire spécifique devient judicieux face à un absentéisme attendu plus marqué.

Des files d’attente et de la saturation sont anticipées dans les gares les plus fréquentées dès l’ouverture des quais. Plusieurs associations et collectifs d’usagers appellent à la patience, tout en encourageant un dialogue avec les employeurs pour envisager assouplissements et ajustements sur la période concernée.

