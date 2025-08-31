Impôt : nouveau mode de prélèvement à la source dès septembre

4.9/5 - (39 votes)

Un vent de changement souffle sur la fiscalité française à l’approche du mois de septembre. L’administration fiscale s’apprête à introduire un nouveau mode de prélèvement à la source pour l’impôt sur le revenu, aboutissant à une évolution notable pour les contribuables et, en particulier, pour les couples mariés ou pacsés. Ce mécanisme, qui consiste depuis 2019 à déduire directement l’impôt du salaire ou de la pension, va franchir une nouvelle étape dans sa personnalisation et son adaptation aux situations individuelles.

Cette réforme n’impacte pas seulement la méthode de paiement, mais aussi la manière dont le taux d’imposition est appliqué dans chaque foyer. De l’arrivée des taux individualisés obligatoires à leurs conséquences concrètes, ce nouveau système promet de nombreuses implications pratiques que beaucoup tentent encore de décrypter.

Le principe du prélèvement à la source aujourd’hui

Depuis son entrée en vigueur en janvier 2019, le prélèvement à la source repose sur un mécanisme simple : l’impôt sur le revenu est prélevé chaque mois directement par l’employeur, la caisse de retraite ou Pôle emploi, selon le cas du contribuable concerné. Autrement dit, le montant à payer est automatiquement soustrait avant même de toucher son salaire ou sa pension.

Ce dispositif a été conçu pour rapprocher au plus près le paiement de l’impôt des revenus effectivement perçus, limitant ainsi les décalages temporels entre perception et contribution fiscale. Jusqu’à présent, chaque foyer recevait généralement un taux de prélèvement calculé en fonction de la déclaration commune, qu’il accepte ou opte pour une modulation.

Les nouveautés à partir de septembre : vers plus d’individualisation

La rentrée 2025 marque une inflexion majeure dans la gestion de l’impôt sur le revenu pour les couples mariés ou pacsés. Désormais, ceux-ci vont voir s’appliquer systématiquement un taux individualisé pour chacun des membres du couple. Cette mesure entend mieux prendre en compte la variété des situations financières au sein d’un même ménage.

Concrètement, l’option par défaut du taux commun laisse place à un double taux, adapté aux revenus personnels de chacun. Le montant prélevé sur le bulletin de paie reflète donc davantage le rapport de revenu individuel dans le foyer. Pour de nombreux ménages, cette étape pourra représenter une avancée vers une répartition jugée plus juste et transparente.

Quels changements pour les salariés et retraités concernés ?

Jusqu’à présent, chaque couple pouvait décider ou non de demander à bénéficier de taux individualisés. Avec la réforme, l’individualisation s’applique par défaut sauf demande expresse de re-basculer sur un taux commun. Le prélèvement se trouvera donc ajusté distinctement pour chaque membre du couple, avec des montants susceptibles d’évoluer d’un bulletin de paie à l’autre.

Du côté des retraités, le mode opératoire sera similaire. Les caisses de retraites appliqueront, elles aussi, le taux individualisé à partir de septembre pour chaque bénéficiaire concerné. Cela implique une possible variation du montant total prélevé au sein du couple d’un mois sur l’autre si les revenus changent.

Pourquoi ce changement influence-t-il le quotidien fiscal ?

L’adoption du taux individualisé contribue à éviter certains déséquilibres observés depuis la mise en place initiale du prélèvement à la source. Dans plusieurs foyers, l’application d’un taux commun pouvait aboutir à concentrer l’essentiel du prélèvement sur un seul salaire, en raison d’une forte différence de revenus.

Avec deux taux calculés séparément, chaque personne voit son prélèvement réajusté à ses seuls revenus professionnels ou de remplacement. Cette modification peut modifier la trésorerie mensuelle disponible, notamment pour le conjoint dont la rémunération était auparavant peu ou pas grevée par l’impôt prélevé à la source.

Fonctionnement concret du mode individualisé

Le taux individualisé est déterminé après prise en compte de l’ensemble des revenus déclarés lors de la campagne annuelle d’imposition. Le service public calcule alors un taux propre à chacun, basé sur ses salaires, traitements ou pensions, tout en maintenant le processus global d’imposition commune pour le reste.

La nouvelle organisation ne remet donc pas en question le principe de solidarité fiscale entre époux ou partenaires de PACS face au fisc. C’est au niveau du versement mensuel que survient la distinction, sans que cela influe sur le montant global dû par le couple en fin d’année.

Calcul du taux personnalisé : sur la base des revenus de chaque personne.

: sur la base des revenus de chaque personne. Maintien d’une imposition commune lors de la déclaration annuelle.

lors de la déclaration annuelle. Ajustement automatique du taux à chaque évolution majeure des ressources (changement d’emploi, passage à la retraite…).

à chaque évolution majeure des ressources (changement d’emploi, passage à la retraite…). Option possible pour conserver un taux commun , sur demande auprès de l’administration.

, sur demande auprès de l’administration. Information systématique via l’espace personnel sur le site impots.gouv.fr.

Les personnes visées sont, en priorité, les couples mariés ou liés par un PACS, effectuant leur déclaration d’impôt en commun. Tous les foyers composés d’au moins deux adultes ayant des revenus différents verront cet ajustement être appliqué automatiquement.

Pour anticiper les éventuelles évolutions sur leur feuille de paie, les usagers peuvent consulter leur espace fiscal numérique et vérifier le détail du calcul. Ceux préférant maintenir l’ancien système ont la possibilité d’en faire la demande formelle, à condition de respecter les délais fixés par l’administration.

Situation familiale Taux applicable jusqu’en août 2025 Nouveau taux à partir de septembre 2025 Célibataire Taux personnalisé unique Taux personnalisé unique Couple marié/PACS Taux commun par défaut, option individualisée possible Taux individualisé obligatoire, option taux commun sur demande Foyer avec enfants majeurs Taux selon situation individuelle Taux selon situation individuelle

Perspectives pour la gestion budgétaire des foyers

Lorsque le taux de prélèvement varie d’un membre à l’autre dans un couple, la planification des finances domestiques peut nécessiter une attention accrue. Un partage différent du poids fiscal débouche parfois sur des ajustements de dépenses ou de contributions internes au foyer.

Ces évolutions invitent également toute personne éligible à surveiller attentivement les actualisations de ses taux sur l’espace fiscal dédié et à envisager une modulation personnalisée en cas de changement important dans ses revenus. Un dialogue renforcé entre administrations, employeurs et assurés devient alors essentiel pour sécuriser le suivi des précomptes et interpréter correctement les variations de leur charge nette mensuelle.

Sources