Dossier locataire, frais, galères : cet avis sur Allo-Appart révèle enfin la vérité sur la nouvelle plateforme de location

Allo-Appart.fr : L’allié 100 % en ligne pour trouver un logement

Vous en avez assez des dossiers papiers, des visites inutiles et des frais d’agence ? La plateforme Allo-Appart.fr propose une solution pour simplifier la location immobilière. Basée sur un modèle simple, elle met en relation directe propriétaires et locataires. Décryptage de son fonctionnement, de ses outils et de ses spécificités.

Allo-Appart.fr se présente comme une plateforme de mise en relation où tout se passe en ligne. Pour les propriétaires, le service est entièrement gratuit. Ils peuvent publier leurs annonces et accéder à un vivier de candidats qualifiés.

Pour les locataires, le modèle repose sur un abonnement mensuel. En échange de cet abonnement, les candidats obtiennent un accès illimité aux annonces et peuvent postuler à tous les biens qui les intéressent. Ce système permet de filtrer les candidatures pour ne retenir que les profils sérieux.

Le cœur du service réside dans la création d’un dossier locataire unique et numérique. Une fois rempli, ce dossier peut être utilisé pour toutes les candidatures, éliminant ainsi le stress et la paperasse.

Pour les locataires : Outils et astuces pour un dossier au top

Votre dossier de candidature est votre meilleur atout. Sur Allo-Appart.fr, vous le créez une seule fois pour toutes vos candidatures.

L'outil clé : le dossier numérique. La plateforme facilite la numérisation de vos documents. Pour un dossier de confiance, vous pouvez également vous appuyer sur le service public DossierFacile.logement.gouv.fr , qui sécurise et vérifie vos pièces.

Astuce n°1 : La lettre de motivation. Pour vous démarquer, une lettre de motivation est fortement conseillée. Expliquez votre situation, vos motivations et pourquoi vous êtes le locataire idéal.

Astuce n°2 : Les documents facultatifs. Pensez à ajouter des références d'anciens propriétaires ou des dispositifs de garantie comme Visale ou GarantMe. Ces éléments peuvent faire pencher la balance en votre faveur.

Pour les propriétaires : Simplifiez votre gestion locative

Allo-Appart.fr vous aide à trouver le locataire idéal sans perdre de temps.

L'outil clé : le pré-filtrage des candidatures. La plateforme se charge de vérifier les dossiers des locataires, vous garantissant de recevoir uniquement des candidatures complètes et qualifiées.

Astuce n°1 : Une annonce claire. Plus votre annonce est précise (surface, DPE, etc.), plus vous attirerez des candidats dont le profil correspond à votre bien, réduisant ainsi le nombre de visites inutiles.

Astuce n°2 : Pensez aux garanties. En mentionnant que vous acceptez les garanties comme Visale, vous élargissez votre panel de candidats potentiels tout en vous protégeant contre les risques d'impayés.

Ce que dit la loi : attention aux « marchands de listes »

Il est important de souligner que le modèle d’abonnement pour les locataires sur une plateforme de location a souvent été comparé à celui des « marchands de listes », un modèle très réglementé par la Loi Hoguet.

En théorie, les marchands de listes ne peuvent percevoir de rémunération qu’après avoir fourni les informations promises. Bien qu’Allo-Appart.fr se positionne comme un service de mise en relation directe, le principe de l’abonnement payant pour le locataire a pu susciter des doutes chez certains utilisateurs. Il s’agit d’une information essentielle pour comprendre la plateforme dans son intégralité.